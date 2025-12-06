Premier League, Arsenal beffato nel finale! L’Aston Villa strappa i tre punti con Buendia e accorcia in classifica in attesa del Manchester City

Nella domenica della 15a giornata di Premier League, il Villa Park è stato il teatro di un finale mozzafiato dell’anticipo, con l’Arsenal di Mikel Arteta che ha subito una sconfitta dolorosa contro l’Aston Villa. La partita sembrava destinata a finire in parità dopo che nella ripresa Leandro Trossard aveva risposto al gol di Matty Cash al 36′. Ma al 95esimo minuto, un errore difensivo ha permesso a Emiliano Buendia di approfittare di un pallone vagante in area su assist di Kamara e segnare il gol della vittoria per i padroni di casa.

Un finale amaro per i Gunners

Il gol di Buendia, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi dell’Aston Villa, ha mandato in frantumi le speranze dell’Arsenal di portare a casa almeno un punto nel match della 15a giornata.

Con questa sconfitta, i Gunners vedono ridursi a soli 3 punti il vantaggio in testa alla classifica, proprio sull’Aston Villa, con il Manchester City che potrebbe accorciare ulteriormente il gap se dovesse vincere contro il Sunderland.

Una vera e propria doccia ghiacciata per l’Arsenal, che rallenta in campionato proprio nel momento cruciale della stagione. Arteta e i suoi uomini dovranno ora riflettere su questa pesante battuta d’arresto in vista dei prossimi impegni.