Champions League, designati gli arbitri per i playoff di ritorno: ecco chi dirigerà le partite di Inter, Juve e Atalanta. Le designazioni ufficiali

La UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le decisive sfide di ritorno dei playoff di Champions League, in programma tra domani e mercoledì. Con le formazioni italiane chiamate a imprese complicate dopo i risultati negativi dell’andata, l’attenzione è massima sulla scelta dei fischietti internazionali che dovranno gestire la tensione di questi ottanta minuti di fuoco.

La prima a scendere in campo sarà l’Inter, attesa domani nella cornice di San Siro per ribaltare il punteggio contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Per l’occasione, la scelta è ricaduta sullo spagnolo Alejandro Hernandez, direttore di gara di grande esperienza internazionale. Il fischietto iberico sarà coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Sánchez Rojo, mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Luis Munuera. In sala VAR agirà Cerro Grande, supportato dall’AVAR Cuadra Fernandez, una squadra arbitrale interamente spagnola per garantire uniformità di giudizio.

Spagna protagonista anche a Bergamo: Sanchez per la Dea, Pinheiro allo Stadium

Anche l’Atalanta, impegnata mercoledì a Bergamo contro il Borussia Dortmund, vedrà una direzione di gara targata Spagna. Sarà infatti José María Sanchez a condurre il match, supportato dai guardalinee Cabañero e Prieto. Martínez Munuera agirà come quarto uomo, mentre al VAR si invertiranno i ruoli rispetto a San Siro, con Cuadra Fernandez come responsabile principale e Cerro Grande assistente.

Infine, la Juventus affronterà i turchi del Galatasaray allo Stadium sotto la direzione della squadra portoghese guidata da João Pinheiro. L’arbitro lusitano avrà come assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia, con João Gonçalves nel ruolo di quarto uomo. A differenza delle altre gare, la sala VAR sarà internazionale: il polacco Kwiatkowski sarà il supervisore tecnologico, coadiuvato dal francese Brisard. I nerazzurri e le altre italiane conoscono ora i nomi di chi dovrà garantire la regolarità in questa delicata corsa agli ottavi.