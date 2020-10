Champions League: diritti TV assegnati a Sky, Mediaset e Amazon

Sky, Mediaset e Amazon si sono aggiudicati i diritti TV per la prossima Champions League. Nulla da fare per DAZN

I diritti TV della Champions League per il triennio 2021/2024 sono stati assegnati a Sky, Mediaset e Amazon. La notizia era stata anticipata ieri da Calcio&Fiananza e oggi trova conferme anche su Gazzetta dello Sport.

Nello specifico Amazon avrebbe ottenuto l’esclusiva per le 16 partite in programma il mercoledì più la Supercoppa Europea. Sky e Mediaset si divideranno invece gli altri pacchetti ovvero quello per le 16 partite del martedì e quello delle 104 gare rimanenti.