In serata l’Ajax passeggia in casa sull’Aek per 3 a 0. Hoffenheim e Shakhtar Donetsk pareggiano per 2 a 2

Grande vittoria per l’Ajax all’esordio nella Champions League 2018-2019. I lancieri in serata hanno superato l’Aek Atene per 3 a 0 dopo un primo tempo piuttosto sofferto. La squadra di Erik ten Hag dilaga poi nella ripresa grazie alla doppietta di Tagliafico (46′ e 90′) e la rete di Van de Beek (77′). L’Ajax è stato sorteggiato nel Gruppo E con Bayern Monaco, Benfica e i greci.

Nel Gruppo F, invece, Shakhtar Donetsk e Hoffenheim pareggiano per 2 a 2 con gli ucraini che si fanno recuperare in entrambe le occasioni. Per i tedeschi segnano Grillitsch (6′) e Nordtveit (38′), a cui rispondono Ismaily (27′) e Maycon (81′). Il Gruppo F si completa con Manchester City e Lione.