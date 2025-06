Champions League: Doué entra nella storia con una doppietta in finale, ecco tutti i precedenti

Champions League: solo in undici ci sono riusciti, i giocatori che hanno segnato due gol in una finale, esclusi i tris. Il dato su Douè

La finale di Champions League tra PSG-Inter non sarà ricordata solo per il clamoroso 5-0 inflitto dai francesi, ma anche per l’exploit di Désiré Doué, autore di una doppietta che lo proietta tra i grandi della storia del torneo. A soli 19 anni, il talento francese è entrato in un club rarissimo: quello dei giocatori che hanno segnato esattamente due gol in una finale di Champions League.

A differenza di chi ha segnato tre o più reti (come Puskás o Di Stéfano), qui si celebra la doppietta “perfetta”: decisiva, ma non monopolizzante. E la lista è corta. Tra i pionieri troviamo José Altafini nel 1963 (Milan-Benfica) e Sandro Mazzola nel 1964 contro il Real Madrid.

Negli anni ‘70 brillò Johan Cruyff, che nel 1972 stese l’Inter con due gol. Seguì poi, nel 1994, la doppietta di Daniele Massaro contro il Barcellona nel 4-0 del Milan. Anche Karl-Heinz Riedle (Borussia Dortmund, 1997) firmò due reti contro la Juventus.

Nel nuovo millennio, Milan e Real Madrid dominarono le statistiche: Crespo nel 2005, Inzaghi nel 2007, Cristiano Ronaldo nel 2017, Gareth Bale nel 2018. Anche Diego Milito (2010) è nell’elenco, avendo deciso la finale contro il Bayern con una doppietta storica per l’Inter.

Con il suo show nel 2025, Désiré Doué diventa l’undicesimo giocatore a firmare una doppietta in finale. In un’epoca dominata dai dettagli e dalla pressione, segnare due volte nella partita più importante d’Europa non è solo raro, è leggendario.

Una doppietta in finale di Champions League è un sigillo nella storia. Doué ora è parte di questa élite. E chissà chi sarà il prossimo.