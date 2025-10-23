Champions League da record! Quanti gol nella terza giornata: mai così tanti nella storia della competizione. La classifica

Champions League da record! Quanti gol nella terza giornata della massima competizione europea: mai così tanti nella sua storia

È una Champions League da record. La terza giornata della massima competizione europea ha stabilito un nuovo primato assoluto per numero di reti segnate: 71 gol in 18 partite, come sottolineato dalla UEFA. Un dato che supera il precedente record — 67 gol — già eguagliato nella prima giornata di questa stessa edizione.

Nonostante il cambio di format, che ha aumentato solo di due partite il numero complessivo per turno, la produttività offensiva delle squadre è stata eccezionale. In sei gare su diciotto si sono registrati almeno cinque gol, a conferma di una fase a gironi spettacolare. Il Chelsea e il Liverpool hanno realizzato cinque reti ciascuno, il PSV Eindhoven addirittura sei, mentre i campioni in carica del Paris Saint-Germain hanno calato un impressionante 7-2 in casa del Bayer Leverkusen.

Curiosamente, nonostante il totale monstre, tre partite si sono concluse a reti inviolate. Il record non è solo assoluto, ma anche relativo: la media gol per gara è stata di 3,944, superando di poco quella storica della prima giornata della stagione 2000/01 (3,937 gol di media su 16 partite).

Le giornate più prolifiche nella storia della Champions League:

Terza giornata 2025/26: 71 gol (18 partite)

71 gol (18 partite) Prima giornata 2025/26: 67 gol (18 partite)

67 gol (18 partite) Quinta giornata 2024/25: 67 gol (18 partite)

67 gol (18 partite) Ottava giornata 2024/25: 64 gol (18 partite)

64 gol (18 partite) Prima giornata 2000/01: 63 gol (16 partite)

63 gol (16 partite) Seconda giornata 2025/26: 62 gol (18 partite)

62 gol (18 partite) Terza giornata 2020/21: 62 gol (16 partite)

62 gol (16 partite) Settima giornata 2024/25: 59 gol (18 partite)

59 gol (18 partite) Sesta giornata 2024/25: 59 gol (18 partite)

59 gol (18 partite) Quinta giornata 2022/23: 59 gol (16 partite)

59 gol (16 partite) Terza giornata 2021/22: 59 gol (16 partite)

59 gol (16 partite) Terza giornata 2014/15: 59 gol (16 partite)

59 gol (16 partite) Quarta giornata 2012/13: 58 gol (16 partite)

58 gol (16 partite) Seconda giornata 2024/25: 58 gol (18 partite)

Con una media realizzativa mai così alta e spettacoli offensivi in ogni stadio, questa edizione della Champions League 2025/26 si conferma una delle più emozionanti e imprevedibili di sempre.