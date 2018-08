Zanetti sottolinea come il girone di Champions League per l’Inter sia particolarmente difficile ma i nerazzurri non partono già battuti

Non è stato un sorteggio favorevole per l’Inter, che comunque partiva in quarta fascia. I nerazzurri escono decisamente con le ossa rotte dall’urna di Monte Carlo e in questa edizione della Champions League dovranno vedersela con Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven. Nonostante il girone di ferro il vicepresidente del club di proprietà di Suning, Javier Zanetti, non sembra essere particolarmente preoccupato: «Sappiamo che in questa Coppa ci sono squadre molto forti, abbiamo beccato un gruppo difficile, ci prepareremo bene. Conosciamo le difficoltà, ma noi siamo l’Inter e dobbiamo pensare positivo. Messi? Non c’è soltanto lui, il Barcellona ha grandi giocatori che possono fare qualcosa di straordinario. Sono bravi nel possesso palla, ma noi la prepareremo bene e alzeremo il livello di qualità».

Prima di parlare di Champions League, Zanetti sottolinea come il primo passo per l’Inter sia quello di ripartire in campionato dopo la sconfitta con il Sassuolo e il pareggio casalingo con il Torino: «Stiamo lavorando con grande fiducia, siamo solo all’inizio e dobbiamo trovare la condizione migliore. Già sabato abbiamo appuntamento per tornare a vincere, poi ci sarà la sosta per lavorare tranquillamente. Non mi aspettavo un inizio così, ma questo è il calcio, avremo altre difficoltà, ma dobbiamo credere a quello che facciamo».

Infine, Zanetti ha così commentato le parole del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, in merito alle trattative poi fallite da parte dell’Inter per portare Modric a Milano: «Ha detto che non gli era mai capitato che una squadra volesse prendere un suo giocatore gratis? Sinceramente non ho sentito le sue parole, se le ha dette le valuteremo nelle sedi opportune».