Con ancora negli occhi le terribili immagini degli incidenti avvenuti in Argentina prima di River Plate-Boca Juniors, finale di Copa Libertadores, l’Europa scopre da vicino l’orrore che possono causare gli ultras. È accaduto ieri sera, vigilia di Aek-Ajax, quando circa 200 tifosi olandesi si sono dati appuntamento per ritrovarsi insieme a 60 sostenitori del Panathinaikos e 7 del Wisla Cracovia contro 180 dell’Aek. L’incontro tra tutte queste tifoserie ha dato vita a momenti di vero terrore tra fumogeni, mazze e chiodi. L’intervento della polizia, però, è stato tempestivo e ha evitato che accadesse una tragedia.

I disordini, tuttavia, sono proseguiti anche durante l’incontro con i tifosi locali che hanno lanciato molotov in direzione degli olandesi.

Big clash in Athens tonight. Huge group of Ajax hooligans (200+-, included 60 Panathinaikos + 7 Cracovia) attacking the clubhouse of AEK Athene where are around 180+- hools located! pic.twitter.com/39hvmYcPIW

— Casual Ultra (@thecasualultra) November 26, 2018