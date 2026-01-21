Cheddira Lecce: è fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Sassuolo. Tutti i dettagli dell’operazione

Cheddira Lecce: è fatta per il passaggio dell’attaccante dal Sassuolo. Formula e cifre dell’operazione

Il semaforo è diventato verde, l’attesa è finita. Il mercato del Lecce batte un colpo fondamentale per il prosieguo della stagione, assicurandosi il rinforzo offensivo tanto richiesto dalla piazza e dall’allenatore. Il Sassuolo ha infatti dato il via libera definitivo per il trasferimento di Walid Cheddira in giallorosso. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, l’operazione è ormai virtualmente conclusa: i club hanno trovato l’intesa totale e i neroverdi hanno autorizzato il giocatore a preparare le valigie. L’attaccante marocchino classe 1998, reduce da una parentesi in Emilia dove ha alternato buone prestazioni a momenti di minor minutaggio, è pronto a iniziare subito la sua nuova avventura in Puglia.

L’incastro tattico: Di Francesco lo aspetta

Ad accogliere Cheddira al “Via del Mare” ci sarà Eusebio Di Francesco. Il tecnico dei salentini era alla ricerca di una punta con caratteristiche specifiche: mobilità, sacrificio e capacità di attaccare la profondità. Cheddira, che si è fatto conoscere al grande calcio con la maglia del Bari e ha maturato esperienza internazionale con la selezione del Marocco (con cui ha partecipato allo storico Mondiale in Qatar), risponde perfettamente all’identikit. La sua velocità e la fame di gol saranno armi preziose per rivitalizzare l’attacco del Lecce e dare l’assalto all’obiettivo salvezza nel girone di ritorno.

I dettagli dell’operazione

La mossa del Sassuolo di liberare il giocatore testimonia la volontà di sfoltire il reparto avanzato, permettendo a Cheddira di andare a giocare con continuità altrove. Nelle prossime ore sono attesi i passaggi formali di rito: l’arrivo in città, le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club pugliese. Con questo innesto, il Lecce aggiunge muscoli e rapidità al proprio motore. Per Cheddira si tratta di un ritorno al Sud, in una terra che lo ha già visto protagonista, con la voglia di dimostrare di poter essere ancora decisivo in Serie A.