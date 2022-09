Christoph Freund, ds del Salisburgo, ha parlato di un suo possibile passaggio al Chelsea: ecco le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «E’ una cosa da non escludere, non si dovrebbe mai escludere nulla nella vita. Però non posso dire con certezza cosa accadrà nei prossimi mesi. Ad oggi lavoro per il Salisburgo e qui mi diverto molto».