Chelsea, doppio colpo dietro l’angolo: sì Joao Felix, ora Enzo Fernandez

Il Chelsea pronto a chiudere il doppio colpo. Fatta per l’arrivo di Joao Felix a Londra, adesso tocca ad Enzo Fernandez

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Chelsea ha ormai messo a segno il colpo Joao Felix, già volato a Londra per dare vita alla nuova avventura con i Blues londinesi, che non hanno però intenzione di fermarsi qui.

Adesso l’intenzione è quella di regalare a Potter anche Enzo Fernandez, per il quale c’è però lo scoglio della clausola rescissoria da 127 milioni di euro. Qui bisognerà trovare la chiave per sbloccare un affare in cui il Benfica chiede il pagamento intero subito.