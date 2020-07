Chelsea, i blues continuano a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione anche sul fronte cessioni, in partenza Kepa

KEPA IN PARTENZA- Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, Kepa potrebbe lasciare Londra. Il portiere basco non sente più la fiducia della società e sarebbe disposto addirittura a decurtarsi l’ingaggio pur di lasciare il Chelsea.