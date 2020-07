Lampard: «Kepa? Non voglio discutere dei singoli» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato dopo la sconfitta per 5-3 rimediata dal Chelsea contro il Liverpool: queste le sue parole

«Non parlerei dei singoli in una partita in cui abbiamo concesso quei gol. Alcuni davvero bellissimi, come quella punizione. Sul 4-3 sembrava potessimo tornare a giocarci la partita. Avevo questa sensazione. Sappiamo a che livello siamo e sappiamo che se facciamo certi errori contro una squadra con la qualità del Liverpool succedono cose così. Ma ci sono state anche tante cose positive in questa partita e quindi non intendo di certo entrare in discussione sui singoli giocatori. Ora avremo due importanti sfide casalinghe da giocare in settimana. Sarà importante affrontarle tutti insieme: tifosi, giocatori, tutti»