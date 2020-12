Frank Lampard prende coscienza delle potenzialità del suo Chelsea: ecco le dichiarazioni del tecnico prima del match contro l’Arsenal

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato a Sky Sport UK della possibilità di vincere la Premier League.

«Vogliamo essere competitivi per il titolo, ma dobbiamo accettare il fatto che è un processo step by step. Ne abbiamo già fatti alcuni, ma so che abbiamo il potenziale per farne ancora tanti altri. Al momento non siamo ancora pronti per vincere la Premier. Abbiamo preso tanti giocatori e alcuni di loro hanno bisogno di tempo, per questo non mi pongo obiettivi a lungo termine. Stiamo cercando di colmare il gap visto in questi anni con Liverpool e Manchester City».