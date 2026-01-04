Chelsea
Chelsea, scelto il sostituto di Maresca! Il tecnico inglese è pronto a guidare i Blues, tutti i dettagli
Il Chelsea accelera nella corsa al sostituto di Maresca e sembra aver individuato il profilo giusto. La dirigenza dei Blues, infatti, ha compiuto passi decisivi nelle ultime ore per chiudere l’accordo con Liam Rosenior.
Il tecnico inglese arrivato a Londra in serata, dove incontrerà la società per definire gli ultimi dettagli e arrivare alla firma immediata del contratto. La volontà del club è chiara: chiudere rapidamente per avviare il nuovo progetto tecnico senza ulteriori ritardi.
Prima dell’intesa definitiva, però, lo Strasburgo — squadra attualmente guidata da Rosenior — dovrà risolvere la questione legata alla propria panchina, individuando un sostituto e dando così il via libera all’operazione.
