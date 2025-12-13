Cherubini a Dazn prima di Parma Lazio: «Oggi con una maglia particolare. Sarri? Mi ha fatto piacere salutarlo, alla Juve anno importante e ultimo Scudetto»

Cherubini a Dazn prima di Parma Lazio: l’amministratore delegato dei crociati ha parlato così prima del match della 15a giornata di Serie A

Nel prepartita di Parma Lazio, match di campionato in programma al Tardini, Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la gara. Dalle iniziative del club fuori dal campo alla necessità di ritrovare risultati davanti al proprio pubblico, fino all’incrocio speciale con Maurizio Sarri, le parole del dirigente raccontano una vigilia carica di significati.

L’INIZIATIVA PER IL COMPLEANNO – «Nei compleanni si riceve, oggi saremo in campo con una maglia particolare. Speriamo di poter aiutare con queste maglie chi ne ha veramente bisogno».

IL DIGIUNO AL TARDINI – «La vittoria qui al Tardini manca da fine settembre contro il Torino. Spero in una bella prestazione e di riscattarci».

L’INCROCIO CON SARRI – «Mi ha fatto piacere salutarlo. È stato un anno importante segnato dal Covid e dall’ultimo scudetto della Juve. È un incrocio particolare, so quanto Carlos stima Sarri e sono curioso di vederli da avversari».

SARRI AD ALTI LIVELLI – «Che Sarri continuasse ad allenare ad alti livelli sì, me lo sarei aspettato».