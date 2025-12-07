Chiellini prima di Napoli Juve: «Koopmeiners più di una guida, davanti senza punti di riferimento. Attaccanti? Vedo più convinzioni in David e Openda»

Giorgio Chiellini , il Director of Football Strategy della Juventus, , ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida del Maradona

Nel prepartita di Napoli Juventus, Giorgio Chiellini a Dazn ha analizzato temi di campo e contesto, offrendo una lettura lucida delle scelte tecniche e della crescita di alcuni protagonisti bianconeri.

PIETRE CONTRO IL PULLMAN – «Eravamo abituati a ben di peggio, potevamo evitare il passaggio tra tifosi ma tutto tranquillo. Non è mai tranquillo qui ma al limite della sportività. Ma è solo bello parlare di calcio»

KOOPMEINERS BRACCETTO – «Sta facendo bene, è un giocatore diverso da quello che ero io o Buongiorno stasera. Può portare qualità, ha avuto impatto positivo ma si vede che ha ripreso ritmo e sicurezza. È più di una guida da dietro, richiama gli altri per non prendere ripartenze pericolose»

CHI GIOCA DAVANTI? – «Senza punti di riferimento. Lo vedete tra poco…Gli attaccanti giocano in attacco. È stato fatto per non dare punti di riferimento a una squadra fisica. Uomo a uomo con la Roma han vinto i duelli, portandoli dove volevano loro»

DAVID E OPENDA – «Più che responsabilità ho visto più convinzione anche da parte loro. Per loro sarà un’occasione: quando ci sono infortuni è una brutta notizia per la società ma è buona per chi è stato sacrificato in quel momento. Senza la pressione di aver dietro uno come Dusan. Siamo curiosi di scoprirli anche noi».