Juventus News
Chiellini prima di Napoli Juve: «Koopmeiners più di una guida, davanti senza punti di riferimento. Attaccanti? Vedo più convinzioni in David e Openda»
Giorgio Chiellini , il Director of Football Strategy della Juventus, , ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida del Maradona
Nel prepartita di Napoli Juventus, Giorgio Chiellini a Dazn ha analizzato temi di campo e contesto, offrendo una lettura lucida delle scelte tecniche e della crescita di alcuni protagonisti bianconeri.
PIETRE CONTRO IL PULLMAN – «Eravamo abituati a ben di peggio, potevamo evitare il passaggio tra tifosi ma tutto tranquillo. Non è mai tranquillo qui ma al limite della sportività. Ma è solo bello parlare di calcio»
KOOPMEINERS BRACCETTO – «Sta facendo bene, è un giocatore diverso da quello che ero io o Buongiorno stasera. Può portare qualità, ha avuto impatto positivo ma si vede che ha ripreso ritmo e sicurezza. È più di una guida da dietro, richiama gli altri per non prendere ripartenze pericolose»
CHI GIOCA DAVANTI? – «Senza punti di riferimento. Lo vedete tra poco…Gli attaccanti giocano in attacco. È stato fatto per non dare punti di riferimento a una squadra fisica. Uomo a uomo con la Roma han vinto i duelli, portandoli dove volevano loro»
DAVID E OPENDA – «Più che responsabilità ho visto più convinzione anche da parte loro. Per loro sarà un’occasione: quando ci sono infortuni è una brutta notizia per la società ma è buona per chi è stato sacrificato in quel momento. Senza la pressione di aver dietro uno come Dusan. Siamo curiosi di scoprirli anche noi».
Napoli Juventus LIVE 0-0: Si parte!
Formazioni ufficiali Napoli Juventus, le scelte dei due tecnici per la sfida della 14a giornata di Serie A
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...