Chiesa: «Castrovilli tecnicamente è devastante. Ecco cosa ruberei a mio papà»

Federico Chiesa ha parlato nel corso di una diretta Instagram insieme alla fidanzata Benedetta e al fratello Lorenzo

Federico Chiesa ha parlato nel corso di una diretta Instagram in compagnia della fidanzata Benedetta e del fratello Lorenzo. Queste le parole dell’attaccante della Fiorentina riportate da violanews.com.

GOL PIÙ BELLO – «Quello segnato al Milan nel 2018».

MERCATO – «Non si risponde qui».

RIBERY – «Si vede che è un giocatore di una qualità e di una fantasia fuori dal normale. È un campione assoluto e ha vinto tutto».

CASTROVILLI – «Ragazzi è fortissimo. Anche in allenamento, tecnicamente è devastante. Il fantacalcio non mi piace, non ci ho mai giocato. Una diretta con lui nei prossimi giorni? Ci proviamo».

PARTITA DA RIGIOCARE – «Vorrei rigiocare la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta dello scorso anno».

IDOLO – «Ronaldo, R9 il brasiliano e insieme a lui Kakà».

PAPÀ – «Cosa gli ruberei? I 140 gol in Serie A (ride, ndr)».