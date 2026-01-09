Chiesa Juve, una voglia matta di tornare! Federico telefona ai suoi ex compagni, ma Spalletti vuole delle rassicurazioni: il punto

Federico Chiesa ha sciolto le riserve: l’obiettivo prioritario è tornare in Serie A per riscrivere il finale della sua storia con la Juventus. L’esterno offensivo classe 1997, attualmente ai margini del progetto tecnico del Liverpool in Premier League, ha individuato nella Vecchia Signora l’unica destinazione gradita per il rilancio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore ha già avviato i contatti “diplomatici”: telefonate e messaggi ai senatori dello spogliatoio come il bomber serbo Dusan Vlahovic, il regista Manuel Locatelli e il difensore Federico Gatti, per tastare il terreno in attesa che i Reds definiscano parallelamente la situazione dell’egiziano Momo Salah.

Tuttavia, il ritorno alla Continassa non sarà una passeggiata trionfale. Luciano Spalletti, attuale tecnico dei Bianconeri, ha fissato paletti molto rigidi per l’operazione. L’allenatore di Certaldo, pur stimando il talento della Nazionale, non intende concedere sconti: Chiesa deve essere consapevole che non tornerà a Torino come superstar, ma come un elemento di valore in un gruppo già rodato. Il posto in squadra andrà sudato quotidianamente e, soprattutto, le gerarchie sono intoccabili: la stella polare del progetto tecnico rimane Kenan Yildiz. Il gioiello turco è il titolare indiscusso della corsia mancina e non saranno accettati dualismi tossici che possano destabilizzare l’ambiente.

Spalletti intende valutare personalmente la tenuta mentale del suo “pupillo”. Il tecnico vuole un “gregario di lusso”, capace di accettare la panchina e di entrare per spaccare le partite, senza pretese da prima donna. La filosofia dello staff tecnico è chiara: non si acquista tanto per fare numero. Se Chiesa dimostrerà l’umiltà necessaria per calarsi in questa nuova dimensione, mettendo da parte i ricordi del passato per mettersi al totale servizio del collettivo, l’affare potrebbe decollare entro la fine del mese. La palla passa ora al giocatore: servono testa e sacrificio per convincere “Lucio” a riaprire i cancelli della Torino bianconera.