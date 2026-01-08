Chiesa Juve, ritorno sempre più possibile: adesso Federico ha fretta! Spalletti chiama, ma il Liverpool…

Chiesa Juve, ritorno sempre più possibile: adesso Federico ha fretta! Spalletti chiama, ecco i nodi da sciogliere per l’addio al Liverpool

Il calcio regala spesso storie di addii burrascosi e ritorni inaspettati, e quella tra Federico Chiesa e la Juventus sembra pronta a scriverne un nuovo capitolo. A 28 anni, l’esterno offensivo della Nazionale sente il bisogno di riannodare i fili col passato, chiudendo la parentesi inglese per ritrovare protagonismo in Serie A. Come riportato dettagliatamente da La Gazzetta dello Sport, i contatti avviati la scorsa settimana hanno trasformato una suggestione in una trattativa concreta, alimentata dalla volontà del giocatore di lasciarsi alle spalle le frizioni del 2024. Ad attendere il figlio d’arte alla Continassa ci sono due figure cardine. La prima è Giorgio Chiellini, storico capitano e oggi Head of Football Institutional Relations, garante dello spirito bianconero; la seconda, decisiva, è Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, che ha definito Chiesa il “Sinner degli azzurri”, vede in lui la pedina ideale per il suo 4-2-3-1: un jolly tattico capace di svariare su entrambe le fasce, agire da seconda punta o persino da “falso nove”.

L’emergenza ad Anfield e le distanze sulla formula

Tuttavia, l’operazione deve superare lo scoglio Liverpool. Il club di Anfield, guidato da Arne Slot, vive un momento di emergenza offensiva: con il bomber svedese Alexander Isak fuori per la frattura del perone e la stella egiziana Mohamed Salah impegnata in Coppa d’Africa (atteso ai quarti contro la Costa d’Avorio), i Reds non possono liberare l’italiano prima del rientro del “Faraone”, previsto non oltre il 18 gennaio. Il nodo finale resta la formula economica. La Vecchia Signora, con le strategie di mercato ora supervisionate da Damien Comolli, spinge per un prestito secco per puntellare la rosa senza esborsi immediati. Di contro, gli inglesi preferirebbero una cessione a titolo definitivo per recuperare l’investimento da circa 13 milioni di euro fatto in precedenza. Nonostante la distanza, l’ottimismo filtra da entrambe le parti: la diplomazia è al lavoro per riportare Chiesa a casa entro il gong di gennaio.

