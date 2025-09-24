Chiesa torna in Champions League con il Liverpool! Arriva una svolta inattesa, i dettagli

Chiesa torna in Champions League con il Liverpool! Ecco la svolta inattesa del club inglese, tutti gli aggiornamenti

Clamoroso a Liverpool: Federico Chiesa, attaccante italiano classe 1997 ed ex protagonista con la Juventus, sarà reinserito nella lista UEFA per la Champions League. La notizia, riportata da Fabrizio Romano, segna una svolta inattesa nel destino del giocatore, rimasto inizialmente escluso dal progetto europeo dei Reds. La decisione è maturata dopo il grave infortunio del giovane difensore Giovanni Leoni, classe 2006, costretto a uno stop di diversi mesi. Il regolamento UEFA consente infatti di sostituire un calciatore indisponibile a lungo termine, e l’allenatore olandese Arne Slot, tecnico del Liverpool dal 2023, ha scelto di puntare proprio su Chiesa.

Una rinascita dopo un’estate difficile

Solo poche settimane fa, l’esclusione di Chiesa dalla lista UEFA aveva fatto discutere in tutta Europa, alimentando voci di rottura con il club inglese. L’ex Fiorentina e Juventus, reduce da un’estate segnata da rumors di mercato che lo avevano accostato a diversi club di Serie A, sembrava destinato a un ruolo marginale in Premier League. Tuttavia, la sua professionalità e la dedizione mostrata in allenamento lo hanno mantenuto pronto a sfruttare ogni occasione. Ora il destino gli offre una seconda chance nella competizione più prestigiosa del calcio europeo.

L’ombra dell’Inter e il futuro incerto

Durante l’ultima sessione di mercato, anche l’Inter aveva seguito con attenzione la situazione di Chiesa. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, ex difensore rumeno e oggi allenatore della Primavera, avevano valutato l’opportunità di riportare l’attaccante in Italia per rinforzare il reparto offensivo. Alla fine, la volontà del giocatore di restare in Premier League ha prevalso, ma il legame con il calcio italiano non si è mai spezzato del tutto. Il ritorno in Champions League rilancia il suo valore internazionale, pur lasciando aperti interrogativi sul futuro a medio termine.

Un destino che cambia rotta

Quella che sembrava una punizione per la scelta di restare a Liverpool si è trasformata in un premio. I tifosi dei Reds potranno contare nuovamente su un’arma offensiva di grande qualità, mentre i club italiani – Inter compresa – restano alla finestra, pronti a cogliere eventuali sviluppi. Federico Chiesa torna protagonista in Champions League: un’occasione preziosa per dimostrare di essere ancora all’altezza dei grandi palcoscenici europei.