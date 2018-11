Federico Chiesa resta un nome caldo del calciomercato: sull’attaccante della Fiorentina spuntano anche due club di Premier League. Inter, Napoli e Juve sono avvisate

Aumentano le pretendenti per Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina, da tempo neel mirino di Inter, Juventus e Napoli, suscita anche l’interesse di due club di Premier League. Come riportato da Tuttosport, l’esterno classe 1997 è monitorato con attenzione da Liverpool e Chelsea. In particolare, i ‘Blues’ stanno cercando un valido sostituto di Eden Hazard. Le squadre italiane sono avvisate, l’asta di calciomercato per il talentuoso calciatore della Fiorentina può adesso svolgersi oltre i confini della nostra Serie A.