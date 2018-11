L’Inter cerca rinforzi. Il duo Chiesa-Benassi è finito nel mirino dei nerazzurri: spesa in casa Fiorentina per i nerazzurri?

Il mercato dell’Inter, salvo clamorose novità, non prevede grandi botti a gennaio. Il direttore sportivo Ausilio si sta muovendo solo per degli aggiustamenti e sta provando a imbastire delle trattative con vista giugno. Secondo Tuttosport, il club interista potrebbe ‘svaligiare’ la gioielleria viola. La Fiorentina ha messo in vetrina numerosi talenti e l’Inter è pronta a strapparne almeno un paio all’ex Pioli. In particolare i nerazzurri sono pronti a muoversi per il duo Chiesa–Benassi.

L’esterno d’attacco classe ’97 è considerato uno dei migliori talenti del nostro calcio ed è seguito dai grandi club italiani e stranieri. Federico sta bene a Firenze ma con un’offerta da almeno 70 milioni potrebbe partire. Nel mirino nerazzurro c’è anche l’ex Marco Benassi: il classe ’94 sembra essere definitivamente esploso ed è pronto per il grande salto (è un prodotto del vivaio interista e può tornare utile anche ai fini della lista Champions). L’Inter, che dal prossimo anno potrà inserire nuovamente 25 giocatori in lista Uefa, vorrebbe riportare alla base qualche ‘figliol prodigo’ e Benassi potrebbe essere uno di questi. Nel mirino anche Jordan Veretout e il portiere Alban Lafont, classe 1999.