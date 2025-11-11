Chiesa, spunta fuori un nuovo retroscena sulla situazione dell'attaccante del Liverpool. La situazione - Calcio News 24

Chiesa, il retroscena che scuote la Nazionale: il no alla convocazione e i riflessi sul calciomercato

Il caso Chiesa continua a far discutere il mondo del calcio italiano. L’ex attaccante della Juventus, oggi protagonista al Liverpool, ha deciso di rifiutare la convocazione della Nazionale per le decisive sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Moldavia e Norvegia. Una scelta sorprendente, che non nasce da motivi fisici ma da un profondo disagio mentale e personale.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Federico Chiesa avrebbe comunicato al Commissario Tecnico Gennaro Gattuso di non sentirsi pronto, soprattutto dal punto di vista psicologico, per tornare a indossare la maglia azzurra. Le sue condizioni fisiche sono ormai ottimali, ma il giocatore ha confessato di non percepire dentro di sé la forza e la serenità necessarie per assumersi un ruolo da leader nella nuova Italia di Gattuso.

“Non mi sento un leader”, avrebbe detto Chiesa, una frase che sintetizza il peso emotivo di un periodo complesso, segnato da pressioni, cambiamenti e riflessioni personali. Dopo anni alla Juventus e il recente trasferimento al Liverpool, l’esterno classe 1997 sta vivendo una fase di ricostruzione interiore che, inevitabilmente, influenza anche il suo rendimento sportivo e il suo futuro nel calciomercato internazionale.

Gattuso, già informato della situazione tra settembre e ottobre, ha scelto la via del rispetto. Il CT azzurro non ha voluto forzare la mano, consapevole che un giocatore come Chiesa va protetto e gestito con equilibrio. Tuttavia, la preoccupazione resta: l’Italia perde un elemento chiave per talento, esperienza e carisma, proprio nel momento in cui servirebbe la sua spinta offensiva per conquistare il pass per i Mondiali.

Sul fronte del calciomercato, intanto, la vicenda potrebbe avere risvolti importanti. Il Liverpool monitora con attenzione le condizioni mentali del giocatore, mentre alcuni club italiani e spagnoli osservano la situazione in silenzio, pronti a intervenire qualora l’ex juventino decidesse di cambiare aria. Non è escluso, infatti, che nella prossima finestra di calciomercato possano arrivare offerte significative, soprattutto se Chiesa dovesse ritrovare fiducia e continuità.

Per ora, però, la priorità resta una sola: il recupero dell’uomo prima ancora del campione. La Nazionale e il mondo del calcio attendono il ritorno di un talento che, quando sereno, può ancora fare la differenza — in campo e nel calciomercato.

