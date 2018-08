Prima gara ufficiale con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo e prima vittoria, 2-3 contro il Chievo: ecco il commento su Instagram del portoghese

Chievo-Juventus, la Serie A è iniziata con i fuochi d’artificio: gol ed emozioni in una gara che ha visto prevalere la formazione di Massimiliano Allegri per 2-3. Buona la prima per l’attesissimo Cristiano Ronaldo, con il fuoriclasse portoghese che non ha trovato la via del gol ma si è fatto subito notare con tutta la sua qualità.

Ed è arrivata anche la prima esultanza juventina su Instagram per il numero 7: «Felice per la prima vittoria con la maglia della Juve». E, nonostante l’abbia pubblicato da appena un’ora, il post ha già raggiunto i due milioni di ‘mi piace’. Fenomeno sul campo ma anche sui social…