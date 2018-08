E’ soddisfatto Massimiliano Allegri al termine di Chievo-Juventus, gara vinta nel finale per 2-3: ecco la sua analisi

Chievo-Juventus è terminata 2-3, buona la prima della stagione per i bianconeri. Ecco l’analisi del tecnico Massimiliano Allegri ai microfoni di JTV: «E’ stato un buon match, potevamo segnare di più nel primo tempo ma poi siamo diventati leziosi davanti così come dietro. Poi succede quello che può accadere, trovandoti impreparato su cross e accorciando poco difendi meno. Stasera i ragazzi sono stati molto bravi, sono molto contento per quello che hanno fatto e soprattutto per come è arrivata la vittoria. In questo momento, meglio una vittoria così che una vittoria facile».

Continua il tecnico bianconero: «Una gara fatta di ottimi momenti nel primo tempo, dove non l’abbiamo mai imbeccato. Lui si è dato da fare, ha avuto delle occasioni per segnare anche nel primo tempo, con il tiro che è finito fuori e quello che è finito sul portiere. Nel secondo tempo ha tirato tantissimo in porta. Si sta integrando bene nel gruppo, sono molto contento di lui e di tutta la squadra». Infine, sottolinea: «C’è da lavorare e c’è da fare: siamo solo alla prima partita, in queste gare bisogna portare a casa le vittorie».