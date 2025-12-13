Chivu sicuro: «Inter, dobbiamo mantenere la mentalità vincente! Contro il Genoa mi aspetto una cosa»

Chivu alla vigilia di Genoa-Inter: “Servirà attenzione e mentalità vincente”. Le parole del tecnico nerazzurro alla conferenza

Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Genoa, valida per la quindicesima giornata di Serie A 2025/26. La conferenza stampa si è aperta con il focus sulla gara: “Domani sarà una partita perfetta anche per il nostro atteggiamento e il nostro approccio – ha detto Chivu –. Affrontiamo un Genoa che sta bene e ha ritrovato entusiasmo con il nuovo allenatore. Sappiamo che andare a Genova non è mai semplice per l’Inter”.

Riguardo al periodo post-Liverpool, il tecnico ha sottolineato la serenità della squadra: “Siamo consapevoli del nostro lavoro. La realtà del campo è diversa da ciò che si racconta. Dobbiamo mettere il meglio di noi, aggiungendo attenzione e responsabilità. Stiamo facendo una grande stagione con alti e bassi, e i risultati si vedono nelle prestazioni, non solo nei punti”.

Chivu ha anche parlato delle emozioni legate agli allenatori più esperti, citando Daniele De Rossi: “Ho avuto 4 anni meravigliosi a Roma con lui. Un capitano anche prima della fascia, intelligente e leale, che sa fare la differenza dentro e fuori dal campo”.

Sul lavoro mentale con i giocatori, il tecnico ha aggiunto: “Dobbiamo continuare con fiducia e determinazione, migliorando i piccoli errori. Su 21 partite sotto la mia gestione, abbiamo sbagliato solo due tempi, mai intere partite. Questo mi dà fiducia. Il gruppo vuole essere dominante e continuare il percorso verso i nostri obiettivi”.

Infine, Chivu ha chiarito le richieste per fare l’ultimo passo verso una mentalità vincente: “Chiedo tanto, ma ciò che conta è la loro voglia. Siamo partiti sotto la lente d’ingrandimento, con qualcuno che ci dava già per finiti. Oggi siamo ancora lì, con determinazione e identità. Abbiamo margini di miglioramento, ma non abbiamo mai voluto perdere la fame di essere dominanti in Serie A e in Europa. Siamo sulla strada giusta”.

La conferenza di Cristian Chivu conferma come l’Inter punti su equilibrio, determinazione e consapevolezza per affrontare la seconda parte di stagione e consolidare la propria identità sia in campionato sia in Europa.

