Chivu-Inter, scudetto complicato? I nerazzurri devono risollevare la china post Napoli - Calcio News 24

Chivu-Inter, la stagione comincia a complicarsi vista la lotta Scudetto. La situazione

La stagione della Inter sembra vivere un momento difficile sotto la guida di Cristian Chivu: dopo la sconfitta contro la Napoli, complicata in chiave scudetto, l’intero progetto Chivu-Inter si trova in una fase di bilico. Come sottolineato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’Inter di Chivu deve fare i conti con una classifica che inizia a farsi stretta e con una differenza-ritmo che rischia di diventare decisiva.

Il binomio “Chivu-Inter” rimanda innanzitutto a una scelta coraggiosa: Chivu, ex difensore nerazzurro e simbolo del passato vincente, è diventato l’allenatore che l’Inter ha deciso di affidarsi per aprire un nuovo ciclo. Tuttavia, la transizione non è priva di insidie. Con la sconfitta maturata contro il Napoli, i nerazzurri hanno visto ridursi il margine di errore nella corsa al titolo, e lo spettro di una rimonta complicata comincia a farsi concreto.

Alla Gazzetta viene evidenziato che il progetto “Chivu-Inter” – fondato su cambiamenti tattici e un profondo rinnovamento della rosa – incontra ora la realtà di un campionato dove il ritmo imposto è altissimo. I tifosi e la dirigenza si aspettavano che la squadra riuscisse ad assorbire rapidamente la nuova identità proposta, ma la battuta d’arresto contro il Napoli evidenzia che la trasformazione richiede tempo e risorse. Se l’Inter vuole mantenere aperta la corsa allo scudetto, è indispensabile che Chivu e il gruppo rispondano subito: serve ritmo, continuità, e una capacità maggiore di gestire le pressioni che il vertice della classifica comporta.

Il rapporto “Chivu-Inter” è quindi messo alla prova: da un lato, c’è l’entusiasmo per un allenatore che conosce bene il club e che porta in dote la voglia di imprimere una nuova impronta; dall’altro, la realtà finestra che, senza risultati rapidi, rischia di raffreddare anche i supporter più ottimisti. Ora più che mai, l’Inter deve dimostrare che può reagire, che può risalire e che il progetto targato Chivu-Inter non era soltanto una scelta simbolica, ma una reale strategia verso il vertice.

In sintesi: la sconfitta contro il Napoli non compromette ancora definitivamente la corsa al titolo, ma rende il percorso assai più complicato per il tandem Chivu-Inter. Resta da capire se riusciranno a rilanciarsi.