Christillin: «Mondiale delle sorprese, ma il Qatar non è stato all’altezza»

Evelina Christillin, membro UEFA, ha parlato del Mondiale e dei risultati a sorpresa di alcune gare: le sue dichiarazioni

Evelina Christillin è intervenuta ai microfoni di Radio Anch’io Sport per parlare di Mondiali.

MONDIALI – «Sono stati otto giorni con belle partite. Un’unica squadra non è stata all’altezza del gioco, ovvero il Qatar, malgrado le aspettative e i preparativi. Questo Mondiale è stato assegnato 12 anni fa e quello che è stato fatto a livello strutturale non si può dire lo stesso per la squadra. Ci sono state grandi sorprese come quelle dell’Arabia Saudita e del Giappone e questi risultati, come anche quello del Marocco, hanno dimostrato che il calcio globale è migliorato».

FASCIA “ONE LOVE” – «Questo è vero però bisogna anche convivere con un paese che ha una cultura millenaria, sbagliata o giusta che sia per i canoni occidentali. I gesti hanno spesso tanta più importanza delle parole, ma qualcosa si è cercato di fare dal 2017 in poi con la nuova Fifa. La legge sul lavoro che non garantiva libertà al lavoratore, è stata tolta. Non è tutto negativo anche se non sto chiudendo gli occhi. Alcuni gesti sono importanti. Ieri ho sentito un collega tedesco che mi ha detto che non avrebbero fatto niente perché avevano la testa concentrata sulla partita contro la Spagna e sul passaggio del turno».

