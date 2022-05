Christillin spegne le speranze azzurre: «Ripescaggio Mondiale? Impossibile». Le parole del membro del Comitato Uefa

Evelina Christillin, ospite a Rai Radio1, ha commentato così l’indiscrezione che voleva l’Italia in corsa per essere ripescata al Mondiale di Qatar.

Queste le sue parole: «Non è vero che stiamo per esser ripescati ai mondiali di calcio anche nel caso la nazionale dell’Ecuador venisse squalificata. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c’è nessuna possibilità che l’Italia giochi il prossimo mondiale»