Il Cies stila la classifica dei dieci terzini più preziosi al mondo: Gvardiol in vetta, nessun italiano in classifica

Il Cies stila la classifica dei dieci difensori più preziosi al mondo

Il CIES Football Observatory, autorevole centro internazionale specializzato in analisi e statistiche sportive, ha pubblicato la classifica aggiornata dei dieci difensori più preziosi al mondo. Lo studio si basa su una combinazione di dati analitici, algoritmi e parametri economici, con l’obiettivo di stimare il reale valore di mercato dei calciatori nel panorama calcistico globale.

In vetta alla classifica spicca il nome di Josko Gvardiol, difensore centrale classe 2002 del Manchester City. Il talento croato, guidato da Pep Guardiola, si è ormai affermato come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. Con 96 presenze ufficiali all’attivo con i Citizens, Gvardiol è considerato un pilastro della difesa inglese, sia per affidabilità che per capacità tecnica.

Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria, il difensore si è fatto notare fin da giovanissimo. A soli 19 anni è stato acquistato dal RB Lipsia, club con una politica attenta ai giovani talenti. Dopo due stagioni di alto livello in Bundesliga e Champions League, nel 2023 è arrivato il passaggio al Manchester City, che ha investito 90 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni.

La scelta del CIES di assegnare a Gvardiol il primo posto tra i terzini più preziosi del 2025 non sorprende. Il suo valore è il frutto di una crescita costante, di un’età ancora molto giovane e di prestazioni di altissimo livello sia in ambito nazionale che internazionale.

Il report completo del CIES tiene conto di numerosi fattori: età, durata del contratto, rendimento recente, impatto sulla squadra e mercato attuale. Gvardiol ha superato concorrenti di spessore, confermandosi come il difensore con il più alto valore economico attuale nel panorama mondiale.

Ecco la lista completa dei primi 10 terzini più valutati al mondo secondo il CIES:

1. Josko Gvardiol (Manchester City) – 93,7 milioni di euro

2. Alex Balde (Barcellona) – 85,6 milioni di euro

3. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) – 75,6 milioni di euro

4. Jeremie Frimpong (Liverpool) – 66,3 milioni di euro

5. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) – 63,6 milioni di euro

6. Giovanni Kenda (Chelsea) – 60,1 milioni di euro

7. Milos Kerkez (Liverpool) – 57,7 milioni di euro

8. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) – 54,6 milioni di euro

9. Lewis Hall (Newcastle) – 52,6 milioni di euro

10. Destiny Udogie (Tottenham) – 51 milioni di euro