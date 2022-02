ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Udinese, Cioffi: «Testa basta e pedalare. Su Deulofeu arrabbiato….». Le parole del tecnico dei friulani

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita della gara contro la Lazio, il tecnico dell’Udinese Cioffi ha dichiarato:

SOSTITUZIONE DEULOFEU – «Non ho mai visto un giocatore sostituito felice, importante che sia uscito con rispetto. Credo che la Lazio ci facesse più paura sulle palle inattive, per questo ho tolto lui e non Beto. Avevamo speso molto in fase difensiva».

PEREYRA – «Pereyra è importantissimo, in una squadra che va veloce serve qualcuno che va piano nella gestione della palla. Deulofeu e Arslan hanno queste qualità. Questa qualità ci deve caratterizzare».

CORSA SALVEZZA – «Il calcio è semplice, se giochi sempre con una mannaia sulla testa, le due partite che dobbiamo recuperare vanno anche vinte quindi noi vogliamo tirarci fuori dalla zona calda prima dei due recuperi. Quindi testa bassa e pedalare».