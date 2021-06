Clamoroso dalla Spagna: Gerrard candidato alla panchina dell’Everton

Avrebbe del clamoroso quanto riportato dalla Spagna: Steven Gerrard bandiera del Liverpool sulla panchina dei rivali dell’Everton

Clamoroso lo scenario riportato da Marca: per la panchina dell’Everton si valuta l’opzione Steven Gerrard.

L’ex bandiera del Liverpool andrebbe a fare uno sgarbo enorme ai suoi ex tifosi per cui ha giocato un’intera carriera. Gerrard non è l’unico candidato, ci sono anche Benitez, Moyes, Fonseca, Ten Hag e Martinez.