La caccia al trono del gol dell’Europa League è partita a settembre con l’inizio della Fase campionato. Classifica marcatori Europa League 2025/2026: nella scorsa stagione lo scettro di re dei bomber della seconda competizione europea per club è andato a tre calciatori: il portoghese Bruno Fernandes del Manchester United, il danese Kasper Høgh del Bodø/Glimt e il marocchino Ayoub El Kaabi dell’Olympiacos, tutti autori di 7 reti.
Chi raccoglierà lo scettro dei tre cannonieri nell’edizione 2025/2026? Due anni fa ad aggiudicarsi il primato dei bomber di Europa League era stato con la maglia dell’Olympique Marsiglia l’attaccante togolese Pierre-Emerick Aubameyang, autore di 10 reti.
- 2 GOL: Beljo, Bakrar (Dinamo Zagabria), Igor Jesús (Nottingham Forest);
- 1 GOL: Otele (Basilea), Antony, Bakambu (Betis), Fran Navarro (Braga), Iheanacho (Celtic), S. Szymanski (Fenerbahçe), Eggestein, Osterhage (Friburgo), Bile, Stanic – 1 rig. (Ludogorets), Johnsen (Malmö), Diao (Midtjylland), Moffi – 1 rig. (Nizza), Mancini, N’Dicka (ROMA), Arnautovic (Stella Rossa).
