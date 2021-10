Cobolli Gigli: «Inter Juventus? Chi perde ha un danno d’immagine»

Cobolli Gigli ha parlato dell’importanza di Inter-Juventus: le dichiarazioni dell’ex presidente bianconero

Si avvicina l’ora di Inter–Juventus, big match della 9a giornata di Serie A. L’ex presidente bianconero Cobolli Gigli, a L’Interista, ha analizzato la sfida.

INTER JUVENTUS – «Non vincere sarebbe dura per entrambe, anche se ci potrebbe essere il tempo per recuperare. La critica, la stampa, in Italia tende a giudicare l’ultimo risultato in maniera positiva se si vince, molto negativa se si perde. Questo in generale, non solo con la Juve. Quella che domani perderà dunque si troverà in una situazione non facile a livello di immagine riprodotta dalla stampa. Ci sarebbe quindi un effetto su giocatori e tifosi».