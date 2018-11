Comica invasione di campo in Italia-USA! – VIDEO

Piccolo fuori programma all’inizio del secondo tempo di Italia-Usa. Un sostenitore, presumiamo azzurro, ha invaso il terreno di gioco correndo verso Leonardo Bonucci e Francesco Acerbi, abbracciandoli. Da notare la quasi inesistenza degli steward belga che hanno fatto entrare l’invasore senza opporre resistenza. Solo dopo che il tifoso ha abbracciato i due giocatori, un addetto alla sicurezza l’ha accompagnato fuori dal campo.

🇮🇹 fan on the pitch. Just hugged Bonucci and Acerbi. Crowd cheers 👏👏👏 #ItaliaUSA pic.twitter.com/KDhVDAItpN

— Vince Van Genechten 🇮🇹 (@VVGenechten) November 20, 2018