Commisso: «4 punti contro la Juve, noi in Champions e loro a casa»

Rocco Comisso ha parlato dopo il pareggio della sua Fiorentina contro la Juventus: ecco le sue dichiarazioni

Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo il pareggio contro la Juventus.

«Abbiamo fatto una buonissima partita, potevamo vincere, ma l’1-1 va bene contro una squadra forte come la Juve. Voglio ringraziare specialmente Amrabat e Ribery, sono in Ramadan ma hanno fatto una grande partita. Quest’anno quattro punti contro la Juventus e loro uno: noi andiamo in Champions e loro stanno a casa. Sto scherzando, ovviamente, tifosi juventini. Vuol dire che ogni tanto non conta solo quanto paghi i giocatori ma quanto cuore ci metti. Voglio inoltre ringraziare i tifosi della Fiorentina. Andiamo avanti così, il silenzio stampa e il ritiro è finito. Continuiamo così, i ragazzi potranno fare un giorno di vacanza».

LE DICHIARAZIONI SU JUVENTUSNEWS24