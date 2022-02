Commisso sulla cessione di Vlahovic: «Operazione buonissima!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato della discussa cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus

Rocco Commisso rompe il silenzio e interviene ai canali ufficiali del club parlando della cessione di Vlahovic. Ecco le sue parole:

OPERAZIONE – «Più che buona, buonissima! Prima di tutto la Fiorentina ha dopo il Covid 75 milioni di ricavi. Considerato che il cartellino è costato così, abbiamo ottenuto il 100% dei nostri ricavi. E’ come se la Juventus vendesse un giocatore a 400 milioni… E’ il più grande trasferimento fatto in Italia nel mese di gennaio. Oltre a questo, la sua cessione ci ha dato l’opportunità di guardare al futuro e non più al passato. I nostri ricavi, purtroppo, sono imparagonabili a quelli di società come la Juventus… Il proprietario non può mettere ogni anno 40-50 milioni come è stato fatto negli ultimi due anni e mezzo. Facciamo due conti: a fine dicembre abbiamo speso 314 milioni nella Fiorentina e di questi 104 sono sul Viola Park. Ciò significa che dei 280 milioni: 170 milioni sono stati spesi per comprare la Fiorentina e i 110 per rimettere i conti a posto. L’operazione Dusan è pure incontro ad un fatto economico. La grande ed unica promessa che ho fatto è che non porterò mai la Fiorentina al fallimento».