Como, Fabregas nel pre gara: «Nico Paz fuori? Vi spiego perchè. Testa al Lecce: partita importantissima»

7 ore ago

Como, il tecnico dei lariani Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro il Lecce. Ecco tutte le sue parole

Nel pre‑partita della sfida tra Como e Lecce valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei lariani, Fabregas , è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

NICO PAZ – «Solo una scelta, è tutto a posto. Pensiamo alla partita».

MOMENTO: LO SOGNAVA? – «Non lo so, non lo avevo pensato e guardo partita dopo partita. Diventa difficile quando pensi a cose che non siano l’oggi. Se perdi 3 partite magari ti cacciano fuori, questo è il calcio. Testa al Lecce: partita importantissima».

