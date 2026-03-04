Connect with us
Como Inter fa il pieno di ascolti: semifinale di Coppa Italia da record con un dato spettatori sorprendente

3 ore ago

nico paz bisseck como inter

Como Inter, ascolti da record: semifinale di Coppa Italia seguita da un numero di spettatori impressionante

L’andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, disputata ieri sera e chiusa con uno 0-0 povero di emozioni, è andata in onda su Canale 5 registrando numeri sorprendenti. Nonostante il ritmo blando e le poche occasioni da gol, la partita ha attirato un pubblico molto ampio, confermando l’interesse per il torneo quando viene trasmesso in chiaro.

Il confronto tra la squadra di Fabregas e quella di Chivu ha totalizzato 3.737.000 spettatori, diventando così l’evento calcistico più visto in Italia nei primi 62 giorni del 2026. Un risultato che supera le gare di Serie A e Champions League, favorito anche dalla trasmissione gratuita, accessibile a tutti senza abbonamenti.

Questo primato potrebbe però durare poco. Il 26 marzo, infatti, la RAI trasmetterà Italia–Irlanda del Nord, match decisivo per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Una sfida che, per importanza e richiamo, ha tutte le carte in regola per superare il record stabilito da Como–Inter.

