Como News
Como Inter fa il pieno di ascolti: semifinale di Coppa Italia da record con un dato spettatori sorprendente
Como Inter, ascolti da record: semifinale di Coppa Italia seguita da un numero di spettatori impressionante
L’andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, disputata ieri sera e chiusa con uno 0-0 povero di emozioni, è andata in onda su Canale 5 registrando numeri sorprendenti. Nonostante il ritmo blando e le poche occasioni da gol, la partita ha attirato un pubblico molto ampio, confermando l’interesse per il torneo quando viene trasmesso in chiaro.
Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Il confronto tra la squadra di Fabregas e quella di Chivu ha totalizzato 3.737.000 spettatori, diventando così l’evento calcistico più visto in Italia nei primi 62 giorni del 2026. Un risultato che supera le gare di Serie A e Champions League, favorito anche dalla trasmissione gratuita, accessibile a tutti senza abbonamenti.
Questo primato potrebbe però durare poco. Il 26 marzo, infatti, la RAI trasmetterà Italia–Irlanda del Nord, match decisivo per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Una sfida che, per importanza e richiamo, ha tutte le carte in regola per superare il record stabilito da Como–Inter.
Ultimissime
video
Vaciago in esclusiva a Juventusnews24: «La Juve ha ritrovato un’anima agonistica, ha ritrovato l’orgoglio di difendere il proprio onore» – VIDEO
Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato la Juventus attraversando passato, presente e prospettive future del club – VIDEO Nel...