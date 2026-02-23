Como, torna di moda un giocatore per i lariani! Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane giocatore?

Como, un vecchio nome torna a brillare per i lariani: Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane talento?

Il Como guarda già al centrocampo del futuro e lo fa puntando con decisione su Fabio Rispoli. La trattativa per il rinnovo triennale del contratto del classe 2006, attualmente in prestito al Catanzaro, è ormai vicina alla conclusione. Il club lariano considera il giovane centrocampista una pedina strategica per il progetto tecnico dei prossimi anni. Lo riporta Di Marzio.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Cesc Fabregas non ha mai nascosto la propria stima nei confronti del talento cresciuto nel vivaio biancoblù, ribadendolo più volte anche in conferenza stampa. Già ad agosto, infatti, il tecnico aveva delineato un percorso preciso per il ragazzo: “È un giocatore che mi aspetto possa tornare da noi il prossimo anno, a 19-20 anni, e far parte della prima squadra. Questo, credetemi, è ciò che cerco“, aveva dichiarato alla vigilia di Como-Lazio.

Le prestazioni offerte da Rispoli con la maglia del Catanzaro — 23 presenze tra campionato e Coppa Italia — hanno ulteriormente rafforzato questa visione. Dalla prossima stagione il centrocampista dovrebbe inserirsi in un reparto di alto livello, con Fabregas e la società convinti che il suo profilo sia quello ideale. L’esperienza in Serie B è stata pensata proprio per prepararlo al salto: non a caso, sotto la guida di Aquilani, Rispoli sta già interpretando il ruolo immaginato per lui dal Como. I due allenatori hanno anche avuto un confronto diretto per garantire al classe 2006 continuità tecnica in vista del suo rientro.