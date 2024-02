Como, Strefezza: «Promozione in Serie A? Ecco cosa penso»

Gabriel Strefezza, nuovo attaccante del Como in Serie B, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di una possibile promozione in Serie A

PAROLE – «Mi sento bene e la squadra sta facendo di tutto per vincere queste gare, siamo contenti anche se c’è ancora molto da fare. Il gruppo è molto importante in Serie B, a Lecce c’era un gruppo fantastico che ci ha permesso di vincere e quo ho trovato una grande unione, con grandi giocatori. Siamo sulla strada giusta e lavoriamo ogni settimana per raggiungere l’obiettivo che vogliamo tutti. Fabregas? Non solo lui, ma tutto lo staff è formato da grandi professionisti. Ti danno sempre una mano sia in campo sia fuori ed è molto importante. Ti fa giocare bene come abbiamo fatto nelle ultime due gare e ti permette di recuperare al meglio».