Le parole di Francisco Conceicao, esterno della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Genoa a Marassi

Francisco Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

COME SI SENTE – «Sono molto contento per il mio primo gol, sono molto felice. Mi sto integrando alla grande in questa squadra».

