Conceicao: «I grandi club vogliono arrivare in fondo a tutte le competizioni, i ragazzi sanno il peso della partita»

Le parole di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter

PARTITA – «I grandi club cercano di arrivare fino in fondo un tutte le competizioni. Complimenti all’Inter per il suo percorso, dimostra di essere squadra forte. Per noi è fondamentale vincere, vogliamo dare la gioia ai tifosi e vincere un titolo. Per farlo serve una grande gara, ogni partita è diversa dall’altra, sarà il mio quarto derby di quest’anno. Ogni partita ha vita propria, questa vita dipende da ciò che facciamo noi. Vogliamo essere ad alto livello per vincere».

COME STA IL GRUPPO – «La settimana della gara con l’Atalanta, abbiamo lavorato una settimana e c’erano belle sensazioni come prima di Udine. Siamo arrivati in partita e ho dovuto aspettare l’intervallo per rimettere la squadra a posto. Abbiamo giocato contro un avversario con qualità: è stata una gara equilibrata, hanno avuto tanto possesso ma senza occasioni. Dopo l’intervallo nei primi 15 minuti non hanno superato la metà campo. Dopo abbiamo preso gol con un errore collettivo e poi i giocatori che sono entrati non hanno dato qualcosina alla squadra. Abbiamo parlato di questo. La partita di domani è la più importante: loro sono coscienti».

