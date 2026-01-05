Conceicao, nuova vita all’Al-Ittihad: crisi dimenticata e Benzema rinato! Tutti i numeri della svolta per i campioni d’Arabia Saudita in carica

Sergio Conceicao ha trasformato il volto dell’Al-Ittihad. L’ex allenatore del Milan, approdato in Arabia Saudita lo scorso ottobre per rilevare la panchina di Laurent Blanc, ha festeggiato il prestigioso traguardo delle 600 presenze in carriera nel migliore dei modi: risollevando le sorti dei campioni in carica. Dopo un avvio di stagione da incubo, il tecnico portoghese ha imposto una sterzata decisiva, portando i “Tigri” di Jeddah a inanellare una striscia di cinque vittorie consecutive, un filotto che mancava dal maggio precedente. A parlarne è Savoirsport.

L’impatto dell’ex ala della Lazio è tangibile non solo nei risultati, che vedono la squadra ora a sole cinque lunghezze dal terzo posto in Saudi Pro League, ma anche nella qualità della manovra. Sotto la sua gestione, il club giallonero è diventato leader del campionato per possesso palla e precisione nei passaggi. Un dominio territoriale che ha permesso di rivitalizzare Karim Benzema: il Pallone d’Oro francese, apparso appannato nella gestione precedente, è tornato centrale nel progetto tattico. Con una media punti di 2,07 in 14 gare, il tecnico lusitano ha ridato dignità e ambizione a una rosa che sembrava essersi smarrita.