Conference League 2025/26, il sorteggio dei playoff LIVE: la Fiorentina attende di scoprire chi sarà la sua avversaria

Conference League 2025/26, il sorteggio dei playoff: la Fiorentina attende l’avversaria. rischio trasferta in Polonia o a Cipro, andata il 19 febbraio

Sono ore di febbrile attesa in casa Fiorentina. Il futuro europeo del club toscano si decide quest’oggi, alle ore 13:00, nelle sale dell’UEFA a Nyon. Va in scena il sorteggio dei playoff di Conference League, un appuntamento cruciale che coinvolgerà le squadre classificatesi tra il nono e il ventiquattresimo posto nella fase campionato. Per i Viola, reduci da un percorso che li ha visti chiudere al 15esimo posto della graduatoria generale, le opzioni sono matematicamente ristrette e il margine di incertezza è minimo, ma le insidie non mancano.

Alle 13:00 l’inizio del sorteggio a Nyon.

Il meccanismo: accoppiamenti blindati

Il regolamento della competizione segue un criterio di accoppiamento molto rigido, basato esclusivamente sul piazzamento finale. Le squadre sono divise in teste di serie (dal 9° al 16° posto) e non teste di serie (dal 17° al 24°). I Gigliati, rientrando nella fascia bassa delle teste di serie, incroceranno necessariamente una delle formazioni che hanno concluso la prima fase appena sotto di loro. I nomi sul tavolo sono due: lo Jagiellonia, solida compagine polacca campione in carica nel proprio paese, oppure l’Omonia Nicosia, storica formazione cipriota abituata ai palcoscenici continentali. Non ci sono altre possibilità: il tabellone è predeterminato per fasce (la 15ª/16ª affronta la 17ª/18ª).

Il calendario: ritorno al Franchi

Un piccolo vantaggio logistico sorride alla squadra di Rocco Commisso: in qualità di testa di serie, la Fiorentina disputerà la gara di ritorno tra le mura amiche dello stadio “Artemio Franchi” il 26 febbraio, mentre l’andata si giocherà in trasferta una settimana prima, giovedì 19 febbraio. Il sorteggio odierno definirà anche l’intero tabellone tennistico, stabilendo se il cammino dei toscani proseguirà nella parte sinistra o destra del draw in vista degli ottavi di finale.

Le insidie nell’urna

Nell’urna delle teste di serie figurano club di prestigio assoluto come il Crystal Palace, temibile squadra di Premier League, e l’AZ Alkmaar, club olandese di grande tradizione giovanile. Tuttavia, questi pericoli sono rimandati ai turni successivi. L’urgenza ora è preparare la doppia sfida contro polacchi o ciprioti per evitare brutte sorprese e proseguire il sogno europeo. Oltre ai Viola, attendono il proprio destino anche formazioni come il Lech Poznan e il Rijeka, pronte a dare battaglia in questa fase a eliminazione diretta.