Conferenza stampa Allegri pre Milan Inter: «Il Derby è sempre una partita particolare. Futuro? Sto bene qui, sono molto contento»

Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Milan Inter: «Il Derby è sempre una partita particolare. Sul futuro dico questo»

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Inter, valida per la 28ª giornata della Serie A 2025/26. Il tecnico rossonero ha analizzato temi, insidie e stato di forma della squadra. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Sul valore di questo derby: «Il Derby è sempre una partita particolare, speciale, bella da giocare e vivere. Sarà sicuramente una bellissima serata di sport, dove si affrontano prima contro seconda. I tre punti valgono nel derby, ma valgono anche domenica prossima. Non sarà facile fare punti domani, affrontiamo una squadra forte che le ha vinte tutte, pareggiandone una e perdendone quattro. Cercheremo di fare risultato, che è l’unica cosa che conta».

Sulla preparazione alla partita e sul bollettino medico: «Domani sera l’unica cosa da fare è giocarla, viverla e poi vediamo come finirà la partita. Post partita poi vedremo se siamo riamasti a -10, andati a -7 o andati a -13. Noi dobbiamo, indipendentemente da domani, avere chiaro l’obiettivo: 57 punti non sono abbastanza per la Champions. Dietro stanno facendo punti, noi abbiamo un calendario difficile: abbiamo Inter, Juve, Napoli, Lazio e Atalanta. Ci mancano ancora parecchie vittorie. Stiamo tutti bene a parte Loftus e Gabbia, e Gimenez che non è ancora con la squadra e presto ci sarà. Bartesaghi ieri ha fatto allenamento, domani deciderò se giocherà lui o Estupinan. Estupinan sta molto bene, come tutti gli altri».

Se Leao è rimasto a casa per tutta la settimana: «Se è stato a casa tutte le sere ha sbagliato perché doveva uscire. Non è che se c’è il derby allora deve stare sempre a casa».

Sul suo futuro e le voci sul Real Madrid: «Sono legato al Milan fino al 2027 con un contratto. Il futuro è domani, poi domenica prossima. Sto bene al Milan, sono molto contento. Abbiamo cominciato un progetto a luglio, la società sta lavorando per il futuro. Ma finché non abbiamo raggiunto l’obiettivo dobbiamo essere concentrati sul presente. Non abbiamo raggiunto ancora niente: il Milan deve tornare a giocare la Champions».

