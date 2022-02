ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Inter: le parole del mister rossoblù Alexander Blessin in vista di domani

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter.

MATCH – «È un piacere domani giocare contro una grandissima squadra come l’Inter. E’ una bella sensazione giocare contro una squadra veramente forte».

MODULO – «La prima mezz’ora abbiamo sofferto molto il Venezia. Ci devono essere alternative del modulo di gioco. Io penso che il motivo del cambio del modulo non sono stati i problemi riscontrati all’inizio contro il Venezia. All’inizio non ci hanno permesso di fare il nostro gioco e il pressing che volevamo. Lì abbiamo perso molte seconde palle e i giocatori sanno il perchè non abbiamo giocato bene nei primi 20-25 minuti».

SALVEZZA – «Ci crediamo. Tutti noi ci crediamo. l’Inter ha perso l’ultima partita in campionato e non sarà facile. Loro vorranno vincere e questo non è sicuramente un vantaggio quando incontri una squadra del genere in quella situazione. L’Inter avrà possesso di palla, ha individualità sarà importante essere aggressivi e di metterli in difficoltà. Loro hanno tanta qualità».

AMIRI/VANHEUSDEN – «Amiri sta meglio, si è allenato al pieno delle sue forze. Vanheusden sta facendo una cura conservativa vedremo come reagisce a questa cura. Domani Amiri avrà i suoi minuti di gioco».

FARE MALE ALL’INTER – «È una squadra che difende altissima e ti mette in difficoltà subito con un pressing alto. Lo fanno nel miglior modo possibile. Contro squadra così bisogna giocate laddove ce lo permetteranno, stare attenti ai dettagli e fare tutte le cose in campo con l’aggressività giusta. E’ quello che voglio dai ragazzi. Di essere coraggiosi e non aver paura di sbagliare».

