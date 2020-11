Conferenza stampa Bonucci: «Chiediamo di mettere come priorità la salute di noi giocatori»

Conferenza stampa Bonucci: le parole del difensore della Juve alla vigilia della sfida contro la Polonia di Nations League

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Polonia di Nations League. Il difensore, come lui stesso ha annunciato, tornerà dopo la partita a Torino per curarsi a seguito di un problema muscolare.

INFORTUNIO – «Purtroppo in queste ultime settimane ho chiesto troppo al mio fisico. Mi ha dato un avvertimento, e il dolore si è fatto più forte con la Lazio. Speravo di esserci domani, ma questo fastidio non mi lascia sereno e, d’accordo con lo staff, domani sera dopo la partita torno a Torino per valutare i tempi per rientrare».

TAGLIO STIPENDI – «Siamo allenati per giocare tanto, ma chiediamo di mettere come priorità la salute di noi giocatori. Giocare ogni 3 giorni è stressante, ma siamo allenati per far questo. Da parte nostra c’è disponibilità a trovare un punto d’incontro, ma la priorità deve essere la salute. Tutti i giocatori, in un momento così delicato, sono venuti incontro alle società: alla Juve abbiamo fatto un passo importante, così come hanno fatto altre società. Riduzione dell’ingaggio? E’ un discorso più profondo da affrontare. Siamo disponibili a qualsiasi incontro e approccio, ma nel calcio girano tanti soldi. Noi siamo fortunati a fare questo lavoro, ma è un discorso superficiale dire di salvare il calcio riducendo lo stipendio ai giocatori».