Conferenza stampa Chiellini: «Pirlo? Problema della Juve è generale»

Giorgio Chiellini parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord: ecco le sue dichiarazioni anche sulla Juve

Giorgio Chiellini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Irlanda del Nord.

PIRLO – «La squadra non ha fatto come si sperava quest’anno, ma il problema è della Juventus in generale. Non credo di dovere rispondere, più che altro perché ci sono domande sulla nazionale. Pirlo? Hanno parlato in maniera esaustiva sia Nedved che Paratici dopo la partita. Credo abbiano chiarito le cose».

NAZIONALE – «Tutti i giocatori vogliono andare in Nazionale, l’ambiente è magico, stare qui ti rigenera. Da tanti mesi che non ci vediamo, un po’ di ruggine ci sarà. Domenica hanno giocato quasi tutti, lunedì era didattica in campo. Magari ci può stare la ruggine».

